Segenswünsche für eine sichere Fahrt

Kürzlich fand die traditionelle Fahrzeugsegnung statt. Zunächst wurde in der Herz-Jesu-Kirche eine Eucharistiefeier mit Geistlichem Rat Pfarrer i. R. Wolfgang Scherbel und den Lektoren Horst Habermann und Manfred König abgehalten. Den Orgelpart hatte Angela Thiem inne. Der Geistliche erinnerte an den Heiligen Christophorus, der als Schutzheiliger der Reisenden und Kraftfahrer gilt. In den Fürbitten ging es dann um Begleitung und Schutz und eine sichere Fahrt. Nach dem Schlusssegen sprach Pfarrer Scherbel Segens- und Weihegebete. Schließlich segnete Pfarrer Scherbel alle Fahrzeuge auf dem Parkplatz und dem Kirchenvorplatz. Ha