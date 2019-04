Segensreiche Arbeit

Der Jahreshauptversammlung im Pfarrheim ging die Feier einer Kreuzwegandacht (Arbeiter-Kreuzweg), von Mitgliedern der KAB gestaltet, in der Pfarrkirche St. Vitus voraus. Beim Jahresrückblick wurden als Veranstaltungen unter anderem der Emmaus-Gang, die Muttertagsfeier, die Maiandacht, Radtour, Pfarrfest, Rosenkranzgebet, Weinfahrt, Nachtwanderung, Winterwanderung und Faschingskehraus genannt. Die Seniorenbeauftragte Marianne Reiser konnte über weitere zahlreiche Seminare, Fahrten und Begegnungen der KAB-Senioren auf Kreisverbandsebene berichten.

Annemarie Kötzner vom Leitungsteam beschrieb die vielen Tätigkeiten der KAB während des Jahres. Diese seien unter anderem Krankenbesuche, Besuche im Altenheim, in der Palliativstation in Bamberg, Mithilfe bei der örtlichen Tafel oder beim Schmücken der Kirche. Sie stellte auch die Frage in den Raum, ob dies auch anderen bewusst sei, was hier so alles durch Mitglieder der KAB geleistet würde.

Vieles im Verborgenen

Es folgte der Kassenbericht, an dem nichts zu beanstanden war, die Entlastung erfolgte einstimmig.

Der Präses der KAB, Pfarrer Friedmann, erläuterte anschließend in seiner Rede, dass von der KAB auch in der Kirche vieles im Verborgenen geleistet werde, von der Mithilfe in der Sakristei, über Lektorentätigkeit und Einsatz als Kommunionhelfer bis zur Vertretung des Mesners. Er bedauerte aber, dass die KAB und andere Sozialverbände leider keinen so großen Stellenwert mehr hätten und in der Öffentlichkeit nicht mehr stark wahrgenommen würden. Nachfolgend stellte er die allgemein schwierige Zukunft der Kirche durch den allerorts fehlenden Priesternachwuchs dar, der nun die Aufteilung in größere Seelsorgebereiche notwendig mache. Er wünsche sich, dass Verbände wie die KAB verstärkt kirchliche Aufgaben übernehmen.

Es folgten die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft bei der KAB. Für 50-jährige Mitgliedschaft geehrt wurden: Annemarie Kötzner, Anna Bausewein, Elisabeth Giehl, Maria Reuss. Zwölf Personen wurden für 40-jährige Mitgliedschaft und ein Mitglied für 25-jährige Zugehörigkeit geehrt. Zum Ehrenmitglied ernannt wurde der Kassier des Vereins, Georg Bogensperger.

Die Hauptversammlung endete mit einem Grußwort des Dritten Bürgermeisters Baptist Göller, der auch Grüße von Erstem Bürgermeister Johannes Maciejonczyk übermittelte. red