Segensreiche Abendstunde für Paare

Das neue Jahr beginnt in der Gewissheit: "Ich habe mich in dein Herz eingeschrieben" - diese Gedanken begleiten Paare bei Momenten der Stille und des Auftankens. Seite an Seite auf das Vergangene zurückschauen und Segenswünsche für Neues im Alltag einander zusprechen: Das ist die Abendstunde am Sonntag, 19. Januar, um 19 Uhr im Schönstattzentrum Marienberg. Nähere Infos gibt es unter Telefon 0951/73999. red