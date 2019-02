Am Valentinstag, Donnerstag, 14. Februar, laden die Jugendbildungsstätte und das Lernwerk Volkersberg zur Segensfeier für Liebende in die Wallfahrtskirche auf dem Volkersberg ein. Der Beginn ist um 19 Uhr. Hier gibt es besinnlichen Minuten in die Wallfahrtskirche und einen Tagesausklang in die Klosterschänke. Mit Hilfe von Gedichten, Bildern, Gebeten und zeitgemäßen Liedern wird dem Geheimnis der Liebe Ausdruck gegeben. 30 Minuten zum Träumen, Ausspannen und Nachdenken. Am Abend bietet die Klosterschänke von 17 bis 22 Uhr ein Valentinstagsmenü an. Hier ist allerdings eine Tischreservierung erforderlich, Tel. 09741/913 200, oder info@volkersberg.de. sek