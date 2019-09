Die Ehe- und Familienseelsorge der Diözese Würzburg im Landkreis Bad Kissingen veranstaltet am Montag, 23. September, um 18 Uhr im der St. Elisabeth-Kirche in Garitz eine Segensfeier für Ehepaare, die ein, fünf, zehn, 15 oder 20 Jahre verheiratet sind. Anschließend an die Segensfeier besteht noch die Möglichkeit zu Begegnung und Gesprächen. sek