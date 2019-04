Segen zum Start der Motorradsaison

Die Motorradsaison beginnt, und wie jedes Jahr lädt der Arbeitskreis Kirche und Kraftrad zu einem Gottesdienst ein, um für eine unfallfreie Saison zu bitten und den Segen zu erhalten. Der Gottesdienst findet am Samstag, 6. April, um 14 Uhr erstmals in Seidmannsdorf an der Kirche "Unsere Liebe Frau" statt. Er steht unter dem Motto "Alles ... nur nicht profillos". Nach dem Gottesdienst gibt es Benzingespräche bei bester Verpflegung, Informationen, Tourvorstellungen, eine Programmvorschau für 2019 und vieles mehr. red