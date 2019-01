"Segen ist was Wundervolles"

Segen ist etwas Wundervolles. Segen gilt in allen Kulturen und Religionen seit altersher als heilvolle Kraft, die das Leben und Lebensgefühl behüteter und beschützter macht. Segen machen, das kann keiner selbst. Aber sich auf ihn einlassen, das kann man. Leidenschaftlicher, fröhlicher, selbst-bewusster. "Sei gesegnet" - so heißt deswegen das Thema des "Gottesdienst anders" am morgigen Sonntag um 18 Uhr in der evangelischen Dreieinigkeitskirche in Bad Staffelstein. Musikalisch ausgestaltet mit vielen Segensliedern zum Mitsingen wird der Gottesdienst von der evangelischen Kirchenband. red