Segen für Pferd und Reiter

Traditionell findet am Fest des Heiligen Leonhard am Sonntag, 10. November, nach dem Gottesdienst gegen 11.15 Uhr die Pferde- und Traktorensegnung an der Kirche (Bushaltestelle) in Pfaffenhausen statt. Im Anschluss bekommen die Reiter und Traktorenbesitzer eine Kirchweihstärkung. Am selben Tag findet nach der Martinsandacht um 17.30 Uhr der Martinsumzug mit Laternen und der Musikkapelle statt. Anschließend treffen sich die Teilnehmer zum Kinderpunsch, Glühwein und Lebkuchen an der Bushaltestelle. sek