Segen für das Pfarrhaus

Beim Pfarrfest in Ebenhausen am vergangenen Sonntag gab es viele strahlende Gesichter, denn endlich wurde das alte Ebenhäuser Pfarrhaus nach seiner Renovierung feierlich eingeweiht und seiner neuen Bestimmung übergeben. Nach seinem vorübergehenden Leerstand, seit 2014 mit Balthasar Amberg der letzte Pfarrer das Pfarrhaus verlassen hatte, und einer Umbauzeit von ungefähr eineinhalb Jahren wurde es nun seinem neuen Zweck zugeführt. Jetzt wohnt dort nicht mehr der Pfarrer, sondern die ganze Pfarrgemeinde mit vielen Gruppen hat eine neue Heimat gefunden. Das ehemalige Pfarrhaus ist jetzt ein Gemeindehaus, in dem nun zum ersten Mal das Pfarrfest stattfinden konnte.Begonnen wurde das Pfarrgemeindefest mit einem Festgottesdienst mit Pfarrer Norbert Reinwand und der Pastoralreferentin Christine Seufert. Im feierlichen Gottesdienstes bedankte sich Christine Seufert bei der Kirchenpflegerin Martina Greubel für ihre unermüdlichen und unbezahlbaren Verdienste um die Renovierung des Pfarrhauses. Außerdem wurden Maria Schmid und Ludwig Sauer aus dem Pfarrgemeinderat verabschiedet. Eine ganz besondere Auszeichnung erhielt in dem Gottesdienst auch Fridolin Schubert, der sich nach 50 Jahren aus der Kirchenverwaltung zurückgezogen hat: Ihm wurde für seine langjährige Arbeit im Auftrag des Bischofs die Ehrennadel der Diözese Würzburg verliehen.Nach dem Gottesdienst zog die Gemeinde - feierlich begleitet von den Klängen der Blaskapelle Ebenhausen - in einem kleinen Festzug von der Kirche zum Pfarrhaus, wo Pfarrer Reinwand den Pfarrhof sowie alle Räume des Pfarrhauses mit Weihwasser segnete. Neben der Ortsbevölkerung war natürlich auch das mit der Planung der Renovierung beauftragte Architekturbüro Gerber aus Werneck eingeladen, das durch Architektin Silvia Full vertreten wurde. Im Pfarrgarten spielte die Blaskapelle zum Frühschoppen auf, den zahlreiche Gottesdienstbesucher und Gemeindemitglieder nutzten, um sich Haus und Hof genauer anzusehen.Das Interesse von Seiten der Festbesucher war groß und alle konnten sich im Pfarrhaus von der gelungenen Renovierung überzeugen, denn dort waren die "Festküche" sowie die Kaffeebar untergebracht. Im Hof waren die Essenskasse, die Getränkeausgabe und ein Teil der Essensausgabe zu finden sowie etliche Sitzplätze. Im Zuge der Renovierung wurde ein Durchbruch in den wunderbaren alten Pfarrgarten geschaffen, der früher nur durch eine kleine Tür zugänglich war. Nachdem dort das sogenannte Waschhaus wieder hergerichtet, eine kleine Bruchsteinmauer errichtet und der Untergrund geebnet wurden, kann der Garten nun vielfältig genutzt werden. So gab es dort die schönsten Sitzplätze mit tollem Ambiente, wo es sich die zufriedenen Festgäste direkt an der alten Stadtmauer gemütlich machen und die Kinder spielen und toben konnten.