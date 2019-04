Segen für das neue Auto

Die Feuerwehr Heinersberg bekam zu ihrem 140. Jubiläumsfest ein neues Feuerwehrauto. Die Segnung nahm Pfarrer Hans-Peter Göll vor. Für die musikalische Mitgestaltung zeigte sich der Posaunenchor Heinersberg unter der Leitung von Michael Franz verantwortlich.

Der Pfarrer dankte, dass viele Menschen für den Dienst am anderen eintreten. Er erbat den Segen Gottes, damit man mit diesem technischen Gerät Menschen, die in Not geraten sind, helfen und Güter schützen kann. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein Tragkraftspritzenfahrzeug der Firma Ford. Der Transit mit Dieselmotor und Euro-6-Norm hat 160 PS (118 kW) und ist mit einer neuen Rosenbauer-Pumpe ausgerüstet. Das moderne Feuerwehrfahrzeug hat mehrere Assistenzsysteme, zwei Bordcomputer, Frontscheiben- und Standheizung, Zwillingsbereifung und verschiedene LED-Leuchten.

Das Vorgängerfahrzeug war nach 25-jährigem Einsatz am Tüv gescheitert. Um sich einen weiteren Rabatt zu sichern, wurden zusammen mit Burgkunstadt und Eibenberg drei baugleiche Fahrzeuge angeschafft.

Die Vorsitzende des Feuerwehrvereins, Kirsten Fischer, hob die fast 40-jährige Patenschaft der Nordhalbener Wehr hervor. Zusammen mit Kommandant Armin Meckel überreichte sie einen Scheck in Höhen von 2500 Euro als Zuzahlung zur Pumpe an die Gemeinde. Der weitere Stellvertreter des Landrats, Bernd Steger, überreichte zum Jubiläum ein Geldgeschenk. Kreisbrandrat Joachim Ranzenberger betonte in seinem Grußwort die Wichtigkeit der kleinen Ortswehren, da diese über Ortskenntnisse verfügen und schnell vor Ort ein kleines Feuer löschen können, bevor es ein großer Brand wird.