Segeltörn in griechischen Gewässern

Friedrich Seegenschmiedt, ehemals Pfarrer in Küps, ist von Ostern bis Ende Oktober mit seiner Segeljacht in griechischen Gewässern unterwegs gewesen. Von seinem Segeltörn im vergangenen Jahr von Athen bis nach Lefkada im Ionischen Meer um den Peleponnes zeigt er einen Film am morgigen Freitag, 31. Januar, um 19 Uhr im Luthersaal in Küps. Der Eintritt ist frei, Spenden für den Neubau des Kindergartens "St.-Jakobi Strolche" werden gerne entgegengenommen. red