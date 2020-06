Segelflieger des Coburger Aeroclubs muss in Wiese notlanden

Das Unglück ist noch einmal halbwegs glimpflich ausgegangen, weil ein 19-jähriger Flugschüler des Coburger Aeroclubs gut reagiert hat. Der junge Mann war am Montagnachmittag kurz nach 17 Uhr vom Flugplatz Brandensteinsebene in Coburg mit einem einsitzigen Segelflugzeug vom Typ MHK 23P gestartet. Eine Maschine des Aeroclubs hatte den Segler hochgezogen. Dabei löste sich das Schleppseil; aus welcher Ursache, ist noch unklar. Der 19-Jährige entschied, eine Außenlandung vorzunehmen und ist auf einer Weise bei der Rögener Hütte heruntergekommen. "Er hat vollkommen richtig gehandelt", bestätigten Mitglieder des Aeroclubs an der Absturzstelle. Nach den ersten Informationen konnte sich der Flugschüler selbst aus dem notgelandeten Segelflugzeug befreien und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Am Flugzeug selbst ist der Rumpf abgebrochen, die Höhe des Sachschadens wird auf rund 10 000 Euro geschätzt. mst