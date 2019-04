Segelausbildung für Kinder

Der Marine-Regatta-Verein bietet Kindern ab acht Jahren die Möglichkeit, das Segeln auf Optimistenjollen zu erlernen. Das Segeln in dieser Bootsklasse ist leicht zu erlernen und wird mit dem Segel-Jüngstenschein des Deutschen Segler-Verbands bescheinigt. Interessierte Kinder mit ihren Eltern können sich am Samstag, 27. April, um 14 Uhr im Marineheim, Zur Staustufe 25, genauer über das Kindersegeln informieren und auch anmelden. Wer das Segeln erst einmal ausprobieren will, kommt am Samstag, 4. Mai, ab 13 Uhr zu einer Sonderveranstaltung ins Königsbad und kann dort im großen Außenbecken einfach mal lossegeln. Anmeldungen sind auch dort noch möglich. red