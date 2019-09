Seevögel im Blick

Die Naturforschende Gesellschaft Bamberg lädt heute Abend um 19.30 Uhr in der Gaststätte "Tambosi" am ZOB zum Vortrag "Wenn Vogelgeschrei das Meeresbrausen übertönt" ein. Seevögel haben es geschafft, sich das Meer als Lebensraum zu erobern. Viele Arten suchen nur Land auf, um dort in ihren Bruthabitaten an Felsen oder in flachen, vom Meer geformten Arealen ihre Jungen aufzuziehen. Der Vortrag stellt exemplarisch nordatlantische Seevögel vor und geht auf ihr Brutverhalten, ihre Nahrungssuche und ihre Wanderungen außerhalb der Brutzeit ein. Referent ist Ulrich Schwantes. Eintritt frei. red