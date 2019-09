Seelsorgerin für Knetzgau

Einen etwas anderen Gottesdienst zum Auftakt des Pfarrfestes feierten die Gläubigen in der Pfarrkirche Sankt Bartholomäus in Knetzgau. Zum einen wurde Theresa Schwab als neue Gemeindeassistentin eingeführt. Zum anderen haben sich sieben neue Ministranten (sechs Mädchen und ein Junge) bereiterklärt, den Dienst am Altar zu übernehmen.

Als erfreulich bezeichnete es Pfarrer Michael Weck, dass von 25 Kommunionkindern sieben Ministranten werden wollen. Für ihren Einsatz segnete Pfarrer Weck die Kreuze, die als äußeres Zeichen für den Dienst stehen und daran erinnern, dass die neuen Ministranten zu Jesus Christus gehören.

Der Seelsorger freute sich ferner, mit Theresa Schwab eine neue Gemeindeassistentin in der Pfarreiengemeinschaft Knetzgau einführen zu dürfen. Nach dem Weggang von Pastoralreferent Volker Krieger im Juli sei es nicht sicher gewesen, ob die Stelle neu besetzt würde. Gemeinsam mit Gemeindereferentin Ilse Waldenmeier überreichte der Pfarrer ein Willkommens-präsent an die neue Mitarbeiterin und Kollegin.

Theresa Schwab gab ihrer Freude Ausdruck, in Knetzgau sein zu dürfen und das Pfarreileben mitzugestalten, um es zu einem Fest werden zu lassen. Der Grundstein für ihre Arbeit in der Kirche sei die Tätigkeit als Ministrantin in ihrer Heimatgemeinde im Landkreis Würzburg gewesen.

In den kommenden zwei Jahren wird Schwab in der Pfarreiengemeinschaft Knetzgau, zu der die Pfarrgemeinden Westheim, Hainert, Zell am Ebersberg, Ober- und Unterschwappach und Wohnau zählen, die letzte Phase ihrer Ausbildung zur Gemeindereferentin durchlaufen. In ihrer Freizeit engagiert sich Schwab beim Roten Kreuz, hauptsächlich als Mitglied der Wasserwacht. Wenn die Gemeindeassistentin gerade nicht im Dienst am Nächsten unterwegs ist, malt und bastelt sie gerne. Kochen gehört ebenfalls zu ihren Leidenschaften. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt im Religionsunterricht in der Grund- und Mittelschule. cr