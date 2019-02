Seelsorger wird Datenschützer

Die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Strössendorf-Altenkunstadt nahm am Samstag offiziell Abschied von ihrem früheren Pfarrer Christian Brecheis. Viele zeigten sich dabei auch etwas erleichtert, dass er neuen Aufgaben innerhalb der Kirchen, als Datenschutzbeauftragter, finden konnte und sprachen ihm dazu ihre guten Wünsche aus.

Mit dem erhebenden Beitrag: "Über den Wolken", der vom Posaunenchor unter der Leitung von Pfarrer Rudolf Ranzenberger erklang, begann der festliche Gottesdienst zur Verabschiedung des Diplom-Theologen Christian Brecheis in der Kreuzbergkirche, zu dem Pfarrvertreter Heinz Geyer alle willkommen hieß. Nachdem sich abgezeichnet hatte, dass Christian Brecheis von seinen dienstlichen Verpflichtungen freigestellt wird und dass seine Zukunft in neuen beruflichen Bahnen verlaufen wird, nannte Heinz Geyer es dennoch wichtig, "Pfarrer Brecheis" in gegenseitiger Liebe, in Achtung und indem alle auf Gottes Worte hören zu verabschieden. Pfarrer Geyer dankte Christian Brecheis im Namen des gesamten Pfarrkapitels für seinen liturgischen Dienst und die Predigten.

Ein letztes Mal hielt dann Christian Brecheis eine Predigt in der Kreuzbergkirche und wählte dafür einen Abschnitt aus der Apostelgeschichte aus.

Indem gute Worte gehört werden, gebe dies auch Kraft für neue Wege und bestärke im Glauben, sagt der Geistliche. Zwar wurden in der Vergangenheit auch vielfach E-Mails und Briefe geschrieben, so Christian Brecheis, als besonders ermutigend habe er es jedoch empfunden, dass viele Menschen vor seiner Türe standen, aber auch die eigenen Türen für ihn bereitwillig öffneten, wofür er allen einen herzlichen Dank sagte. Er werde, sagte Brecheis mit Blick auf seine neue Aufgabe als Datenschutzbeauftragter des Kirchenkreises Bayreuth, in vielen Kirchengemeinden, Kindertagesstätten und Verwaltungseinrichtungen unterwegs sein.

Dekanin Stefanie Ott-Frühwald dankte Christian Brecheis für seinen Dienst in der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde von Strössendorf-Altenkunstadt und für die vergangenen drei Jahre, in denen er das Evangelium verkündete, viel Zeit opferte und den Mitchristen mit Rat und Tat zur Seite stand.

"Nun danket alle Gott" erklang anschließend im Gottesdienst, den der evangelische Kirchenchor unter der Leitung von Valentina Backert und das einprägsame Orgelspiel von Roland Schöps bereicherten.

Namens der Ost-Region des Dekants würdigte Pfarrer Heinz Geyer den scheidenden Pfarrerkollegen, den viele Menschen in der Zeit seines Wirkens schätzen gelernt und dessen Predigten sie gerne gehört haben, wozu es einen spontanen Beifall der Kirchenbesucher gab. Die Entscheidung der Kirchenleitung bezeichnete Pfarrer Geyer zumindest als eine gute Teil-Lösung, wenngleich nicht alle Wünsche des Pfarrkapitels in Erfüllung gegangen seien. Er wünschte Christian Brecheis bei seinen neuen Aufgaben in der Kirche viel beruflichen Erfolg.

Für die Katholische Pfarrgemeinde dankten der Vorsitzende des Pfarrgemeinderates, Thomas Geldner, und Pater Rufus für die ökumenische Zusammenarbeit. Die Vertrauensfrau des Evangelisch-Lutherischen Kirchenvorstandes von Strössendorf-Altenkunstadt, Ursula Trinkwalter, und Kirchenvorsteher Reinold Sterzer dankten Christian Brecheis von ganzem Herzen und wünschten ihm für die Zukunft alles Gute.

Ein Empfang im Gemeindesaal schloss sich an.