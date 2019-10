Seelsorger suchen Helfer

Ab sofort können sich Interessierte an einer Ausbildung für ehrenamtliche Klinikseelsorge bei Pfarrerin Dorothea Böhle unter der Rufnummer 09131/85-46730 (bitte Anrufbeantworter besprechen) oder per E-Mail an dorothea.boehle@uk-erlangen.de für den nächsten Ausbildungskurs anmelden. Er beinhaltet Gesprächsführung, Selbstwahrnehmung und Seelsorgeverständnis, teilt die Uniklinik mit.

Die Vorgespräche finden am Montag, 9., und Dienstag, 10. Dezember, statt. Der Kurs läuft von Januar bis Juli 2020. Die Teilnehmer sollten für die Ausbildung etwa fünf Stunden pro Woche Zeit haben und volljährig sein, einen Bezug zum christlichen Glauben haben, gern mit Menschen umgehen, psychisch belastbar und bereit sein, in einer Gruppe zu lernen. Nach den persönlichen Vorstellungsgesprächen wird von den Kursleiterinnen Pfarrerin Dorothea Böhle und Sozialpädagogin und Therapeutin Christine Truchseß-Sudermann eine Ausbildungsgruppe zusammengestellt. Schriftliche Bewerbungen können an Pfarrerin Dorothea Böhle, evangelische Klinikseelsorge, c/o Pforte Alte Medizin, Krankenhausstraße 12, 91054 Erlangen gerichtet werden. red