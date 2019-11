Seelsorge im Pflegeheim

Das Altenheim ist ein Ort, an dem Menschen am Lebensabend nicht nur pflegerische Hilfe brauchen, sondern oft auch existenzielle Fragen stellen. Deswegen ist Seelsorge ein Angebot, das in Alten- und Pflegeheimen der Caritas selbstverständlich sein sollte. Allerdings muss sich Seelsorge heute - angesichts von Priestermangel und größerer kirchlicher Strukturen (Seelsorgebereiche) - anders aufstellen. Eine Möglichkeit ist verstärkte Seelsorge durch Ehrenamtliche. Daher haben der Diözesan-Caritasverband und das Seelsorgeamt der Erzdiözese Bamberg ein praxisnahes Konzept entwickelt, um Ehrenamtliche für die Seelsorge in Alten- und Pflegeheimen auszubilden.

Kurs in Vierzehnheiligen

Für alle Interessierten findet eine Informationsveranstaltung am Freitag, 22. November, um 16 Uhr in der Zentrale des Caritasverbandes für die Erzdiözese Bamberg, Obere Königstraße 4 b, statt. Der Kurs selbst beginnt mit einem Seminar am 7. und 8. Februar 2020 in Vierzehnheiligen. Weitere Informationen erteilt Horst Engelhardt, Leiter der Stabsstelle Caritas & Pastoral beim Caritasverband für die Erzdiözese Bamberg, unter horst.engelhardt@caritas-bamberg.de, Telefon 0951/8604-110. red