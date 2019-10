Coburg 19.09.2019

Seelsorge-Grundkurs für Ehrenamtliche

Das evangelische Bildungswerk bietet in Kooperation mit der katholischen Erwachsenenbildung einen Seelsorge-Grundkurs für Ehrenamtliche an. Er startet am Donnerstag, 17. Oktober, um 19 Uhr im Klinikum...