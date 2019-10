Seeland-Areal soll zu einem Wohngebiet werden

Seit Jahren steht das Seeland-Areal in Oberreichenbach leer, doch nun soll endlich etwas geschehen. Nachdem die Textilfirma Seeland 1981 Insolvenz anmelden musste, ist auf dem Gelände nichts mehr großartig geschehen, abgesehen von einigen Firmen, die die großen Gebäude zwischendurch angemietet hatten.

Der Gemeinderat hat nun unter der Leitung von Bürgermeister Klaus Hacker (FW) zwei Möglichkeiten zur Nutzung des Geländes diskutiert. Denn in Einem sind sich alle einig: Das Ziel der Gemeinde Oberreichenbach ist die Erschließung von neuem Wohnraum und keineswegs die gewerbliche Bebauung des Gebiets. Matthias Fleischhauer von der Firma TB Markert Stadtplaner und Landschaftsarchitekten stellte die verschiedenen Entwürfe vor.

Die zwei Varianten unterscheiden sich in der Anzahl der Einfamilienhäuser, die das Wohngebiet vorsieht. Variante 1 würde nur fünf Einfamilienhäuser enthalten, Variante 2 einen größeren Anteil. In Bezug auf die Wohnfläche wäre dies - grob geschätzt - ein Unterschied von 2000 Quadratmetern, da Geschosswohnungsbau natürlich mehr Wohnfläche liefert.

Seniorengerecht, aber zu massiv

Im Gemeinderat gingen die Meinungen zu dieser Entscheidung weit auseinander: Während Variante 2 für das geplante seniorengerechte Wohnen von Vorteil sei, müsse man auch den aktuellen Häuserbestand berücksichtigen, der direkt an das Areal angrenzt. Für einen nahtloseren Übergang und die Ästhetik seien Einfamilienhäuser hier vorzuziehen, da man den derzeitigen Anwohnern keinen großen Gebäudekomplex vor das Fenster setzen wolle.

Weiter wurde auch über die bevorzugte Dachform diskutiert: Der Bauausschuss hatte zwar eigentlich schon festgelegt, dass ausschließlich Satteldächer genehmigt werden sollten, wollte aber dann doch den Gemeinderat in die Entscheidung mit einbeziehen. Dort wurde prompt angemerkt, dass bis zur Realisierung der Entwürfe noch 10 bis 15 Jahre vergehen könnten und man sich doch nicht auf eine bestimmte Dachform festlegen sollte.

Verfügbarkeit ist noch unsicher

Die Baupläne sind nachhaltig orientiert: Neben einer großen Grünflache im Herzen des Wohngebiets soll auch auf jedem Grundstück ein Baum gepflanzt werden, thermische Solaranlagen zur Warmwasserversorgung sind auch schon mehrfach in Betracht gezogen worden. Nun klingen diese Pläne zwar sehr versprechend, aber die Frage ist, ob und wann sie überhaupt Wirklichkeit werden können. Denn obwohl die Kommune schon mit beiden Armen in der Planung steckt, ist überhaupt noch nicht geklärt, ob das Gelände zur Verfügung steht.

Eigentümer des Seeland-Areals ist nämlich nicht die Gemeinde, sondern ein Privatbesitzer. Dieser scheint in die bisherige Planung wenig integriert zu sein und hatte die Gebäude ursprünglich als Lagerhalle vorgesehen. Die Gemeinde muss also zunächst den Eigentümer von ihrer Zukunftsvision überzeugen, denn ein neues attraktives Wohngebiet in Oberreichenbach wünschen sich alle Gemeinderäte, vor allem um nachhaltiges Wachstum zu erreichen.

Bürgermeister Hacker betonte ausdrücklich, dass der Eigentümer des Geländes frühzeitig von den Plänen der Gemeinde unterrichtet worden sei und dass man ihn auf keinen Fall übergehen wolle.