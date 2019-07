Seefest im Steigerwald

Wenn am Sonntag, 4. August, in Fabrikschleichach das Seefest stattfindet, beginnen für die Einwohner in diesem kleinen Steiger-waldort in der Gemeinde Rauhenebrach die Sommerferien erst so richtig. Und wenn das Wetter, wie für dieses Datum prognostiziert, wieder sonnig werden soll, sind dem Spaß am See kaum Grenzen gesetzt.

Das Seefest beginnt mit einem Gottesdienst in der Ortskirche Sankt Kilian. Danach kann man sich gleich zum Mittagessen anstellen.

Auch für die Kinder wird es beim Seefest selten langweilig: An dem Steg kann man in ein Ruderboot einsteigen und vom See aus die Menschen am Ufer beim Feiern beobachten. Natürlich ist die Bootsfahrt kostenfrei, wie die Veranstalter (Feuerwehr) weiterhin mitteilten. Allerdings müssen die Eltern selbst auf ihre Kinder aufpassen, da der Feuerwehrverein Fabrikschleichach keine Aufsicht stellen kann. red