Bamberg vor 14 Stunden

Mittelmeer

"Seebrücke" lädt zur Kundgebung

Im Rahmen der bundesweiten Seebrücke-Demonstrationen gegen das "Massensterben im Mittelmeer" findet auch in Bamberg am heutigen Samstag eine Kundgebung statt - von 19 bis 20 Uhr am Gabelmann. In der A...