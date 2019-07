See-Serenade am Badesee: "Posauna" traf "Brodwerschd" und Dudelsack

2018 kreierten die Trebgaster Kulturinitiative und der Posaunenchor mit einem gemeinsamen Grillabend eine neue "See-Serenade". Damit war praktisch das neue Format "Posauna trifft Brodwerschd" geboren. Am Samstag gab es auf dem vorderen Badeseegelände eine Fortsetzung dieses viel beachteten Standkonzerts. Dazu begrüßte der Vorsitzende der Kulturinitiative, Hans Moos, den Posaunenchor aus Hiltpoltstein. Der feierte vor drei Wochen sein 125-jähriges Bestehen und zählt damit zu den ältesten Posaunenchören in Bayern. Allerdings nicht, was sein Personal betrifft. "Um unsere Zukunft brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Wir haben viel Freude an unseren zahlreichen jungen Bläsern", ist Chorleiter Georg Deinhardt guter Dinge.

Durchaus kurios sei die Geschichte, wie es zum Engagement dieses Chores in Trebgast kam, erklärte Dirigent Georg Deinhardt: "Wir haben mit Hans-Georg Küspert ein Mitglied des Trebgaster Posaunenchores ,unter (Zeit-)Vertrag‘. Der spielt in Trebgast zwar die Posaune. Aber sein zweites musikalisches Standbein ist der Dudelsack. Und so ein Instrument brauchten wir, als wir 2013 eine englisch-schottische Serenade planten. Ein gebürtiger Himmelkroner Bläser im Hiltpoltsteiner Chor erinnerte sich an den Dudelsackbläser in seiner ehemaligen Nachbargemeinde." Seither gehört der Trebgaster "Schotte" zur Hiltpoltsteiner Familie und gibt dort ab und zu Gastspiele. Besonders zu runden Geburtstagen ist Küspert in Hiltpoltstein gefragt.

Bei mittlerweile angenehmen Temperaturen am Seeufer zeigten sich die Gäste aus der Fränkischen Schweiz in prächtiger Spiellaune. Obwohl sie zuhause größtenteils zu geistlichen Anlässen, Geburtstagen und Hochzeiten auftreten, präsentierten sie sich in Trebgast mit einem sehr abwechslungsreichen Programm. Auf das christliche Lied "Die Erde ist schön, es liebt sie der Herr" folgten beispielsweise der Beatles-Song "When i got older", "Über den Wolken" von Reinhard Mey, "Put your hand in the hand" und "Nessaja".

Nach der zweiten Pause war es so weit: Hans-Georg Küspert betrat mit seinem Dudelsack die Bühne. Gänsehaut-Feeling gab es bei den Besuchern auf der Wiese, als er mit "Highland Cathedral" eine der bekanntesten Dudelsack-Melodien der Welt anstimmte. Nicht minder geeignet war als Zugabe das Kirchenlied "Amazing Grace".

Zum ersten Mal in echtem Kilt

Ein Detail muss noch erwähnt werden: Hans-Georg Küspert trat zu dieser Serenade zum ersten Mal in Trebgast in einem echten Kilt an. "Maßgenommen in München, geschneidert in Schottland", wie er nicht ohne Stolz erwähnte.

Ach ja, nicht zu vergessen die "Brodwerschd": Neben der Musik und Getränken fanden auch sie den ganzen Abend über regen Zuspruch. hd