See oder Fee?!

Jeden Donnerstag können alle mitraten auf der Facebookseite von gemeinde.inFranken.de. Gesucht wird immer der Name einer Gemeinde in Franken - anhand eines Rätselbildes!



Lösung

Die richtige Lösung des Rätsels von Donnerstag, den 20. Juni 2019 ist ELSENFELD.

Elsenfeld ist eine Markt im unterfränkischen Landkreis Miltenberg. Dort kommen sich Spessart und Odenwald ganz nahe und laden mit ausgedehnten Wäldern zum Wandern ein. Der Markt Elsenfeld ist mit dem Weinort Rück auch Teil des wunderschönen Rotweinwanderweges.



Highlights in Elsenfeld:

- Heimatmuseum im "Wamser-Haus": Das Heimtmuseum wurde als Initiative einer Interessengemeinschaft eröffnet und beherbergt eine original Schusterwerkstatt, eine alte Schreinerei und eine Heimschneiderei. Zahlreiche Fotos und Dokumente erlauben Einblicke in die Geschichte und das Leben der Marktgemeinde Elsenfeld. Höhepunkt der Ausstellung ist eine umfangreiche Sammlung prähistorischer Funde, welche die 8000-jährige Siedlungsgeschichte Elsenfelds bezeugen.

-Sommerkonzerte in der Klosterkirche Himmelthal: In der Klosterkirche finden wegen der hervorragenden Raumakustik seit über 30 Jahren die jährlichen "Himmelthaler Sommerkonzerte" statt.

Gewinner

20 fleißige Rätsler haben auf der inFranken.de Facebookseite mitgemacht - doch waren sie sich diese Woche nicht ganz einig. Die Antworten variierten zwischen Seeacker und Seefeld sowie Elsenfeld. Da Man in der "Elfe" auch eine "Fee" sehen konnte, war es diesesmal wirklich knifflig.

Unter den korrekten Antworten wurde der Gewinner ausgelost: Nutzer "Florian Gräbner" hat die gemeinde.inFranken.de -Einkaufstasche gewonnen. Herzlichen Glückwunsch!

Der Gewinner möge ihre Adresse bitte in einer persönlichen Nachricht bei Facebook an gemeinde.inFranken.de oder per E-Mail an m.bolkart@infranken.de schicken, damit der Gewinn zugesendet werden kann. (Die persönlichen Daten werden ausschließlich zur Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und anschließend gelöscht.)

Für alle, die diese Woche leider nicht gewonnen haben: Nächste Woche wird wieder gerätselt! Wir freuen uns schon! :)