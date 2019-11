Security soll Vandalismus verhindern

In der Sitzung des Adelsdorfer Ausschusses für Vereine, Kultur, Soziales und Bildung (VKSB) am Mittwochabend ging es unter anderem um den Umgang mit Großveranstaltungen in der Aischgrundhalle, was der Vandalismus-Attacke auf dem Platz des DJK-Geländes geschuldet war. Bürgermeister Karsten Fischkal (FW) erklärte erneut, dass er über das, was sich dort abgespielt hat, wütend sei, hatte doch ein Fahrzeug tiefe Reifenspuren auf dem Rasen hinterlassen und dabei die Grasnarbe stark beschädigt.

Da nicht auszuschließen ist, dass Gäste einer Veranstaltung in der Aischgrundhalle verantwortlich sind, sollen nun Schritte unternommen werden, um ein Risiko für Derartiges in Zukunft zu minimieren. "Man kann sagen, es findet keine Großveranstaltung in der Aischgrundhalle mehr statt", so Fischkal, "aber wir verdienen daran Geld. Im Inneren passt der Hausmeister auf, aber außen?"

Fischkal könnte sich vorstellen, bei Großveranstaltungen zwei Security-Mitarbeiter anzustellen. Die Kosten würden dann auf den Mieter umgelegt. Die Gemeinde hat mit dem Einsatz von Security bereits bei der Kirchweih gute Erfahrungen gemacht. "Es kann immer was passieren, aber wir haben uns Gedanken gemacht", erklärt Fischkal. Bevor das Ganze jedoch spruchreif wird, soll noch die rechtliche Seite gecheckt werden.

Eine Anlaufstelle für Familien

Bereits im Februar 2018 hatte man in Adelsdorf die Idee für einen Familienstützpunkt, eine Anlaufstelle für Familien mit Angeboten rund um Erziehung und Familienleben, was jedoch scheiterte. "Wir wollten damals keinen festen Sozialpädagogen einstellen, weil wir schlechte Erfahrungen gemacht hatten", so Heike Zahnleiter vom Amt Soziale Dienste. Nun startet die Gemeinde einen zweiten Anlauf.

Momentan bietet die Caritas mit ihrem "Kontaktcafé" alle sechs Wochen eine Anlaufstelle an, was gut ankommt. Fischkal fragte: "Könnte man das nicht häufiger machen? Vielleicht alle drei Wochen?" Die personellen Ressourcen hätte die Caritas. Das Landratsamt Erlangen-Höchstadt würde die Etablierung eines Familienstützpunkts mit 10 000 Euro unterstützen, die Personalkosten würden jedoch an der Gemeinde hängen bleiben. Den Bedarf für einen solchen Stützpunkt sieht Fischkal, wie er sagt, "in der Tatsache, dass wir wachsen, wachsen, wachsen". Benötigt wird auf alle Fälle ein Sozialpädagoge oder eine Sozialpädagogin, sonst wird das Projekt vom Landratsamt nicht anerkannt. Fischkal könnte sich die Caritas als Partner vorstellen, jedoch soll trotzdem eine Ausschreibung erfolgen. Der Auftrag zum Einholen von drei Angeboten wurde in der Sitzung erteilt.

Barrierefreiheit im Blick

Zum Abschluss präsentierte die Behindertenbeauftragte Sabine Köhler-Huter einen ausführlichen Jahresbericht. Seit einem Jahr ist sie zudem auch Schulbeauftragte für Integration und Inklusion und somit zuständig für Kinder mit Lernbehinderungen wie Legasthenie oder Dyskalkulie, aber auch mit Seh- oder Hörbehinderungen oder Einschränkungen im Bereich der Mobilität. Ein besonderes Anliegen ist Köhler-Huter die Barrierefreiheit in Adelsdorf, womit sie beim Bürgermeister offene Türen einrennt. "Bei der Sanierung vom Oberdorf ist die Barrierefreiheit ein wichtiges Thema für mich", erklärt er. bs