Seconhandbasar im Pfarrzentrum

Die evangelischen und katholischen Kirchengemeinden Herzogenaurachs planen einen Secondhandbasar für Jugendliche und Erwachsene im Pfarrzentrum St. Otto, Theodor-Heuss-Straße 14. Die Annahme erfolgt am Freitag, 27. April, in der Zeit von 9 bis 15.30 Uhr, der Verkauf findet dann von 18 bis 20 Uhr statt. Angenommen werden unter anderem modische Jugend-, Damen- und Herrenbekleidung, neuwertige Straßenschuhe, Sportbekleidung/-artikel/-schuhe, modische Accessoires wie Tücher, Taschen, Gürtel sowie sonstige Artikel wie Spiele, Bücher, DVD, CD. Von Umsatz gehen 20 Prozent als Spende an einen wohltätigen Zweck. red