Secondhandbasar rund ums Kind

Kinder wachsen schnell heraus aus ihren Sachen, Bücher und Spielzeug sollten auch immer altersgerecht sein und wenn die Kleinen selbst laufen können, braucht es auch keinen Kinderwagen mehr. Auf der anderen Seite sind neuwertige Sachen oft eine kostspielige Angelegenheit. Beide Aspekte unter einen Hut bringt der vom TSV 1860 Staffelstein veranstaltete Kleiderflohmarkt am Sonntag, 1. März, in der Peter-J.-Moll-Halle in Bad Staffelstein. Von 10 bis 12 Uhr gibt es dort Kindersachen günstig zu erwerben. Diese werden von den Eltern über den organisierenden TSV Staffelstein zum Verkauf angeboten. Wer auf der Suche nach günstigen Kinderkleidung von Größe 56 bis 172, Kinderschuhen, Kinderwagen, Babyschalen, Spielzeug oder Bücher ist, sollte am Sonntag einmal in der Peter-J.-Moll-Halle vorbeischauen. Die Artikel sind nach Themen und Größe sortiert. red