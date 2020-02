Secondhandbasar rund ums Kind

Der Kindergartenförderverein veranstaltet zusammen mit dem Elternbeirat und dem Kindergartenteam des katholischen Kindergartens Steinwiesen am Samstag, 29. Februar, von 10 bis 12 Uhr einen Secondhandbasar in der Kulturhalle (Georg-Rascher-Straße 3). Für Schwangere mit Mutterpass, Ausweis und max. einer Begleitperson ist Einlass ab 9.30 Uhr. Die Warenannahme erfolgt nur am Freitag, 28. Februar, von 11 bis 18 Uhr in der Kulturhalle. Es werden maximal 50 Teile inklusive drei Paar neuwertige Schuhe angenommen. Die Rückgabe ist nur am Samstag, 29. Februar, von 16 bis 16.30 Uhr in der Kulturhalle. Angenommen und in Kommission werden verkauft: Baby- und Kinderkleidung für Frühling und Sommer (bis Gr. 176), Fahrräder, Dreiräder, Inliner, Fahrradsitze, Rollschuhe, Spielsachen (keine Kuscheltiere), Computerspiele, PS2 und PS3, Kinderbetten, Kinderwagen, Kinderautositze, Badewannen, Wickelauflagen und Umstandskleidung. Informationen erteilt gerne das Kindergartenteam unter Telefon 09262/1391. 20 Prozent der Einnahmen kommen dem Kindergarten zugute. red