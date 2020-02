Secondhandbasar rund ums Kind

Die evangelische Kindertagesstätte "Kleine Welt" und der Elternbeirat halten am Freitag, 21. Februar, in der Grundschule einen Secondhandbasar ab. Verkauft werden gepflegte Baby- und Kinderbekleidung bis Größe 158, Umstandsmode, Spielsachen aller Art, Kinder- und Autositze, Kinderwagen und Laufgitter. Die Etikettenausgabe findet am Montag, 10. Februar, von 18 bis 19 Uhr in der Kita (Gartenstraße 5) statt. Die Waren werden am Freitag, 21. Februar, von 15 bis 17 Uhr angenommen. Der Basar ist von 19 bis 21 Uhr geöffnet. Die Rückgabe der Waren erfolgt am Samstag, 22. Februar, von 13 bis 14 Uhr. Weitere Informationen gibt es bei der Kindertagesstätte "Kleine Welt", Telefon 09562/8107, oder bei Susanne Kaiser (0170/3563661). Helfer können sich ebenfalls bei Susanne Kaiser melden. hsü