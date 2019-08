Secondhandbasar rund ums Kind

Uetzing — Der Secondhandbasar für Baby- und Kinderkleidung findet am Samstag, 12. Oktober, im Kinderhaus St. Johannes der Täufer statt. Der Verkauf auf Kommissionsbasis startet um 14 und endet um 16 Uhr im Kinderhaus (Pfarrer-Krapf-Straße 3). Einlass für Schwangere ab 13.30 Uhr mit einer Begleitperson. Die Nummernvergabe findet telefonisch statt, am Mittwoch, 18. September, von 17 bis 17.45 Uhr unter Telefonnummer 0175/7385135 können Etiketten bestellt werden. Etikettenvergabe ist am Mittwoch, 25. September, von 8 bis 9 Uhr und von 17 bis 17.30 Uhr im Kinderhaus. 15 Prozent des Erlöses gehen an das Kinderhaus Uetzing. red