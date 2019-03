Secondhandbasar rund ums Kind

Am Sonntag, 24. März, findet von 14 bis 16 Uhr der große Secondhandbasar des katholischen Kindergartens St. Anna in der Stadthalle statt. Verkäufernummern sind ab Sonntag, 10. März, um 15 Uhr direkt per E-Mail über kindergarten-weismain@gmx.de erhältlich. Zum Verkauf werden angeboten: Bekleidung für Kinder und Jugendliche bis Größe 164, Schuhe, Umstandskleidung, Babyausstattung, Spielwaren, Kinderwagen, Autositze, Bücher, Fahrräder, Dreiräder, Tretautos/-traktoren. Die detaillierten Verkaufsbedingungen können unter www.Kindergarten-Weismain.de einsehen werden. red