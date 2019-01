Secondhandbasar in der Grundschule

Der Elternbeirat der Kita Pinzberg macht am Freitag/Samstag, 1./2. Februar einen Secondhandbasar in der Turnhalle der Grundschule. Am Freitag findet von 19.30 bis 21.30 Uhr ein Late-Night-Shopping statt. Der Verkauf findet am Samstag von 9.30 bis 10.30 Uhr statt. Kaffee und Kuchen werden an beiden Tagen angeboten. Einlass für Schwangere mit Mutterpass ist am Freitag eine halbe Stunde vor der allgemeinen Öffnungszeit. Fragen werden unter eb-kita@pinzberg.de beantwortet. red