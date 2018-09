Secondhandbasar im Gemeindehaus

Am Samstag, 6. Oktober, veranstaltet der Elternbeirat der evangelischen Kindertagesstätte Haus Löwenzahn von 10 bis 12 Uhr einen Secondhandbasar rund ums Kind. Die Veranstaltung findet im Gemeindehaus (Rabenstein 17) statt. Verkauft werden moderne und gut erhaltene Herbst- und Winterbekleidung, Schuhe, Umstandskleidung, Hochstühle, Spielwaren, Fahr- und Laufräder, Fahrzeuge, Schlitten und vieles mehr. Die Etikettennanmeldung findet von Montag, 17. , bis Mittwoch, 19. September, jeweils von 14 bis 16 Uhr unter basarteam-schney@gmx.de, Telefon 0163/6748914 statt. Die Etikettenabholung ist am Montag 24. September, von 17 bis 18.30 Uhr im Gemeindehaus. Die Waren werden am Freitag, 5. Oktober, von 16 bis 18 Uhr angenommen. Die Rückgabe erfolgt am Samstag, 6. Oktober, von 17 bis 18 Uhr. red