Am Samstag, 28. März, veranstaltet von 10 bis 12 Uhr der Elternbeirat der Kindertagesstätte Haus Löwenzahn, der Grundschule sowie des Hortes aus Schney einen Secondhandbasar für Kinderwaren. Veranstaltungsort ist die Grundschule in der Friedrich-Ebert-Straße 48 in Schney. Verkauft werden moderne und gut erhaltene Frühjahr- und Sommerbekleidung, Schuhe, Umstandskleidung, Hochstühle, Spielwaren, Bücher, Fahr- und Laufräder, Fahrzeuge und vieles mehr. Verkäufer melden sich für Etiketten per Mail unter basarteam-schney@gmx.de, von Montag, 9., bis Mittwoch, 11. März. an. Die Etiketten-Abholung erfolgt am Montag, 16. März, von 17 bis 18 Uhr im Gemeindehaus Schney. Die Warenannahme durch das Basarteam findet am Freitag, 27. März, von 16 bis 19 Uhr und die Rückgabe am Samstag 28. März, von 17 bis 18 Uhr statt. Im Basar-Bistro ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt. red