Secondhandbasar für Kindersache

Der Elternbeirat der BRK-Kita am Klinikum lädt am Sonntag, 13. Oktober, zum Kinder-Secondhandbasar in die Aula des Meranier-Gymnasiums ein. Von 13 bis 15 Uhr wird dort alles rund ums Baby und ums Kind angeboten - von Kleidung über Babyausstattung bis hin zu Spielsachen und Zubehör. Der Elternbeirat sorgt mit selbst gebackenen Kuchen, Kaffee, heißen Würstchen und kühlen Getränken für das leibliche Wohl. Es sind nur noch wenige Tische für Verkäufer frei. Anmeldungen bitte per E-Mail an basar.kita.klinikum@gmx.de. Der Erlös der Veranstaltung kommt den Krippen- und Kindergartenkindern der Einrichtung zugute. red