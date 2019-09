Am Samstag, 5. Oktober, veranstaltet der Elternbeirat der evangelischen Kindertagesstätte Haus Löwenzahn von 10 bis 12 Uhr einen Secondhandbasar für Kinderartikel im Gemeindehaus. Verkauft werden moderne und gut erhaltene Herbst- und Winterbekleidung, Schuhe, Umstandskleidung, Hochstühle, Spielwaren, Bücher, Fahr- und Laufräder und vieles mehr. Verkäufer melden sich für Etiketten per E-Mail unter basarteam-schney@gmx.de, am Montag/Dienstag, 16./17. September. Die Etikettenabholung erfolgt am Montag, 23. September, von 17 bis 18 Uhr im Gemeindehaus. Warenannahme ist am Freitag, 4. Oktober, von 16 bis 19 Uhr. Die Rückgabe erfolgt am Samstag, 5. Oktober, von 17 bis 18 Uhr. red