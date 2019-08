Secondhandbasar für gut erhaltene Kindersachen

Der Kindergarten "Klosterknirpse" veranstaltet am Freitag, 6. September, von 18 bis 20.30 Uhr seinen Kinder-Secondhandbasar für Herbst und Winter in der Domäne, Martin-Luther-Straße 6. Für Schwangere und eine Begleitperson ist auch diesmal bereits um 17 Uhr Einlass - durch Vorlage des Mutterpasses. Verkauft werden unter anderem moderne und gut erhaltene Herbst-/Winterkleidung, Schuhe, alles rund um die Schwangerschaft sowie alles für und von Kindern. Die telefonische Etikettenreservierung für Verkäufer ist am Samstag, 24. August, von 9 bis 10.30 Uhr ausschließlich unter der Nummer 0160/6808019 (keine SMS).

Außerdem gibt es einer Mitteilung zufolge wieder ein Basar-Bistro mit Getränken, Kuchen und Snacks - auch zum Mitnehmen. Für Rückfragen stehen Tina Bauer (Telefon 09562/6500) und Kathrin Knoch (Telefon 0151/40073178) gerne zur Verfügung. Weitere Informationen gibt es auch online auf www.kinderbasar-sonnefeld.de. red