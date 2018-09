Secondhandbasar des Kindergartens St. Anna

Der katholische Kindergarten St. Anna hält am Sonntag, 14. Oktober, von 14 bis 16 Uhr einen Secondhandbasar in der Stadthalle ab. Einlass für Schwangere und einer Begleitperson ist bereits ab 13.30 Uhr. Verkäufernummern sind ab Sonntag, 23. September, um 15 Uhr direkt per Mail über kindergarten-weismain@gmx.de. erhältlich. Zum Verkauf angeboten werden Bekleidung für Kinder und Jugendliche bis Größe 164, Jacken, Herbst-/Winterkleidung, Schuhe, Umstandskleidung, Babyausstattung, Spielwaren, Kinderwagen, Autositze, Bücher. Die detaillierten Verkaufsbedingungen können www.Kindergarten-Weismain.de eingesehen werden. red