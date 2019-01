Secondhandbasar der BRK-Kindertagesstätte

Der Elternbeirat der BRK-Kindertagesstätte am Klinikum lädt ein zum Frühjahrs-Secondhandbasar. Am Sonntag, 3. März, werden von 13 bis 15 Uhr in der Aula des Meranier-Gymnasiums gebrauchte Waren rund ums Kind angeboten - von Babyausstattung über Kleidung, Spielwaren, Kindersitzen und vieles mehr. Tischreservierungen per E-Mail an basar.kita.klinikum@gmx.de. Der Erlös kommt den Kindergarten- und Krippenkindern zugute. red