Die "Kiste" hat ihre Sommerpause beendet und startet mit Damenmode in die neue Saison. Von Montag, 9. September, bis Samstag, 22. September, finden Schnäppchenjägerinnen bei den Secondhand-Modewochen gut erhaltene Kleidung der Herbst- und Wintersaison. In diesem Zeitraum ist die "Kiste" an allen Werktagen durchgehend von 9 bis 17.30 Uhr, an den Samstagen von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Ab Dienstag, 24. September, zeigt sich die "Kiste" dann wieder als Kinder-Secondhand-Shop. red