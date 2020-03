Secondhand-Laden für Brautkleidung

In Knetzgau ist ein außergewöhnlicher Secondhand-Laden eröffnet worden. In der "Hochzeitslounge" am Alten Rathausplatz können zukünftige Brautpaare ihre Hochzeit planen und ein Brautkleid kaufen. Sandra Zettelmeier von "Dein Traumkleid" und Irma Schmidtke von "Wendy Weddings" feierten mit 18 weiteren Dienstleistern dieser Tage die Eröffnungsparty, bei der sich über 300 Gäste beim ansprechenden Rahmenprogramm Inspirationen für die eigene Hochzeit holten. Zudem wurden Hochsteckfrisuren gezaubert und professionelles Make-Up präsentiert. Bürgermeister Stefan Paulus gratulierte zur Geschäftseröffnung und überreichte ein Präsent. "Dein Traumkleid" bietet Braut- und Kommunionkleider aus erster und zweiter Hand. Über 200 Brautkleider befinden sich derzeit im Sortiment. Wendys Hochzeitsplanung unterstützt Brautpaare bei der Organisation des Traumtags. Hier erhalten die Verlobten Informationen und Beratung rund um die Hochzeit. Wer sein Brautkleid abgeben will oder an einer Kooperation interessiert ist, kann sich an Sandra Zettelmeier oder Irma Schmidtke wenden (Mail: info@wendyweddings.de). cr