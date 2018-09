Secondhand in der Kita

Am Sonntag, 23. September, findet in der evangelischen Kindertagesstätte Höferänger, Niederndobrach 18, ein Herbst-/Winter-Secondhandbasar statt. Verkauf ist von 14 bis 16 Uhr (für Schwangere ab 13.30 Uhr). 20 Prozent des Verkaufserlöses kommen der Kita zugute. Es wird eine Abgabegebühr von einem Euro einbehalten.

Verkaufsnummern und Informationen gibt es unter Telefon 0170/6853741 oder per E-Mail an: mail-fuer-secondhand@web.de. Ware kann am Mittwoch, 19. September, von 17 bis 18 Uhr, und am Donnerstag, 20. September, von 9 bis 10 Uhr abgegeben werden, pro Person circa 50 Artikel und drei Paar Schuhe. Nicht verkaufte Ware kann am Sonntag, 23. September, von 18.30 bis 19 Uhr abgeholt werden. red