Secondhand für Frauen

Die Thurnauer Secondhand-Damen organisieren am Samstag, 21. April, von 13 bis 15.30 Uhr einen Basar von Frauen für Frauen im Schützenhaus in der Kasendorfer Straße. Verkauft wird alles, was zu viel im Kleiderschrank ist, zum Beispiel gut erhaltene Damenbekleidung, Accessoires, Schuhe, Bücher und Sportartikel. Für Kaffee und Kuchen ist gesorgt. Weitere Infos und Nummernvergabe von Montag bis Freitag, jeweils von 16 bis 18 Uhr unter Telefon 09228/7141 oder 995210. Abgabe der Ware ist am 20. April von 14 bis 14.30 Uhr im Schützenhaus. 20 Prozent der Einnahmen und nicht abgeholte Waren gehen an einen wohltätigen Zweck. red