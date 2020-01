Secondhand-Basar mit Frühjahrsartikeln

Am Freitag, 7. Februar, veranstaltet der Kindergarten Klosterknirpse von 18 bis 20.30 Uhr in der Domäne einen Kinder-Secondhand-Basar mit Artikeln für das Frühjahr und den Sommer. Für Schwangere und eine Begleitperson ist bereits um 17 Uhr Einlass (Mutterpass nicht vergessen). Verkauft werden moderne und gut erhaltene Frühjahr-/Sommerkleidung, Schuhe, alles rund um die Schwangerschaft sowie alles für und von Kindern. Telefonische Etikettenreservierung für Verkäufer ist am Samstag, 25. Januar, von 9 bis 10.30 Uhr ausschließlich unter der Telefon 0160/ 6808019 (bitte keine SMS oder WhatsApp schicken). red