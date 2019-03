Secondhand-Basar für Kinderbekleidung

Am Samstag, 9. März, findet von 13 bis 15.30 Uhr der Secondhand-Basar in Reith statt. Im Sportheim werden neben Kinderkleidern, Größe 52 bis 176, auch Spielsachen und Kinderfahrzeuge, Bücher, Babyausstattung, Kindersitze und Schwangerschaftsmode angeboten. Die Verkaufsprovision von 17 Prozent wird für die Anschaffung in der Jugendarbeit verwendet. Es gibt eine Kaffeebar. Eine Anmeldung zum Verkauf ist nicht mehr möglich. sek