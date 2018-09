Secondhand-Basar für Erwachsenen

Das Basar-Team der evangelischen Kirchengemeinde Sonnefeld veranstaltet am Freitag, 12. Oktober, von 19 bis 21 Uhr einen Erwachsenen-Secondhand-Basar für Herbst/Winter in der Domänenhalle in der Martin-Luther-Straße. Die Etikettenreservierung ist nur am kommenden Montag, 24. September, per E-Mail an: reservierung-basarsonnefeld@web.de möglich. Die Ausgabe der reservierten Nummern erfolgt am kommenden Donnerstag, 27. September, von 17 bis 18 Uhr im Jugendcafé Anna's. red