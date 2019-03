Der Secondhand-Basar für Erwachsene des Basar-Teams der Kinderwelt St. Laurentius findet am morgigen Samstag von 9 bis 12 Uhr in der Kultur- und Sporthalle statt. Kuchenspenden sind willkommen. Abgabe ist am heutigen Freitagnachmittag in der Halle. Ein Mädelsflohmarkt ist am Samstag, 13. April, von 10 bis 16 Uhr in der Kultur- und Sporthalle geplant (Tischreservierung am Dienstag, 2. April, online unter Basarteam@Kinderwelt-Ebersdorf.de). red