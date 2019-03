Zum inzwischen fünften Mal findet ein Secondhand-Basar für Erwachsene in der Emil-Fischer-Schule statt. Termin ist dieses Mal Freitag, 5. April. In der Zeit von 17 bis 20 Uhr können gepflegte und modische Damen- und Herrenoberbekleidung für Frühjahr und Sommer erworben werden. Nicht angenommen werden Unterwäsche, Badebekleidung, Socken/Strumpfhosen, Schmuck und Kappen. Die Annahme der Waren ist am Donnerstag, 4. April, von 17 bis 19 Uhr und am Freitag, 5. April, von 8.30 bis 9.30 Uhr in der Schule. Die Rückgabe findet am Samstag, 6. April, von 13 bis 14 Uhr statt. Der offizielle Etikettenverkauf findet am Samstag, 23. März, von 11 bis 12 Uhr im Foyer der Turnhalle statt. red