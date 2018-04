Zum vierten Mal findet am Freitag, 27. April, der Secondhand-Basar für Erwachsene in der Emil-Fischer-Schule statt. Von 17 bis 20 Uhr können Damen- und Herrenoberbekleidung für Frühjahr/Sommer erworben werden. Nicht angenommen werden Unterwäsche, Badebekleidung, Socken/Strumpfhosen, Schmuck und Kappen. Die Annahme der Waren ist am Donnerstag, 26. April, von 17 bis 19 Uhr, und am Freitag, 27. April, von 8.30 bis 9.30 Uhr in der Emil-Fischer-Schule. Der offizielle Etikettenverkauf findet am Montag, 9. April, von 19 bis 20 Uhr im Foyer der Turnhalle statt. red