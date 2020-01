Secondhand-Basar "Alles fürs Kind"

Am Freitag, 31. Januar, findet ein Secondhand-Basar für Kindersachen in der Emil-Fischer-Schule statt. In der Zeit von 18 bis 20 Uhr (für Schwangere bereits ab 17.30 Uhr) können gepflegte und modische Kinderbekleidung, Autositze, Kinderwagen, Spielzeug und vieles mehr zu günstigen Preisen erworben werden. Der Etikettenverkauf findet am Samstag, 18. Januar, von 11 bis 12 Uhr im Eingangsbereich der Schule statt. Die Annahme der Waren ist am Donnerstag, 30. Januar, von 17 bis 19 Uhr und am Freitag, 31. Januar, von 8 bis 10 Uhr in der Gymnastikhalle der Emil-Fischer-Schule. Die Rückgabe findet am Samstag, 1. Februar, von 13.30 bis 14.30 Uhr statt. Der Erlös kommt wie immer ausschließlich den Kindern und Jugendlichen in Dörfles-Esbach zugute. Es werden auch wieder viele fleißige Hände gesucht. Wer Lust hat zu helfen, meldet sich bei Sabrina Jancik unter Telefon 09561/9738001. red